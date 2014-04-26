"Большая семерка" договорилась о новых санкциях против России: введут в срочном порядке

Лидеры стран "Большой семерки" согласились в срочном порядке ввести дополнительные санкции против России из-за ситуации в Украине. Один из представителей Белого дома заявил, что новые финансовые ограничения могут вступить в силу уже в понедельник.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Белого Дома, передает Украинская правда.

"Учитывая актуальность обеспечения успешного и мирного демократического голосования в следующем месяце на президентских выборах в Украине, мы взяли на себя обязательство действовать в срочном порядке, чтобы активизировать целевые санкции и меры, которые вынудят Россию увеличить цену ее действий", - говорится в заявлении.

"Большая семерка" поддержала Киев, отметив, что украинские власти проявили выдержку во время спецоперации в восточных областях страны.

"Напротив, Россия не предприняла конкретных действий в соответствии с Женевскими соглашениями", - отмечено в заявлении.

Лидеры "Большой семерки" считаю, что Россия продолжает нагнетать напряжение в Украине заявлениями, которые вызывают все большее беспокойство, а также военными учениями на границе с Украиной.

В то же время один из представителей Белого дома заявил, что новые финансовые ограничения могут вступить в силу уже в понедельник.

Напомним, ранее санкции против России ввели Евросоюз, США, Канада и Япония.

США, Канада и ЕС ввели против РФ индивидуальные санкции: заморозку активов и запрет на выдачу виз в отношении ряда лиц.

Позже к решению применить санкции против россиян присоединились Черногория, Исландия, Албания и Норвегия.