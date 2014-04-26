У Турчинова поручили силовикам защищать журналистов на востоке Украины

И.о. президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов поручил силовикам обеспечить безопасность журналистов во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Соответствующее распоряжение № 762/2014-рп размещено на официальном сайте и.о. президента.

"СБУ поручено обеспечивать в районах проведения антитеррористических операций в Донецкой и Луганской областях осуществление мероприятий по обеспечению безопасности и здоровья журналистов, телеоператоров, других работников средств массовой информации, которые в установленном законодательством порядке обозначены как представители прессы", - говорится в документе.

Распоряжением силовикам также поручено обеспечить бесперебойную трансляцию украинских телеканалов.

Кроме того, МВД поручено в установленном порядке принять меры по обеспечению охраны объектов наземной радиотелевизионной передающей сети в юго-восточных регионах Украины.

Напомним, 24 апреля заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Виктория Сюмар заявила, что антитеррористическая операция на востоке Украины будет проходить в несколько этапов, один из них завершен.

Добавим, что в Славянске Донецкой области, в котором орудуют сепаратисты, ранее боевики захватили в плен американского журналиста, но позже отпустили его. Также они удерживали сотрудника СМИ из Коломыи и его брата.