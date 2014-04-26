Лидер донецких сепаратистов пообещал подкрепление боевикам, орудующим в Славянске

Руководитель "правительства" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин пообещал прислать подкрепление боевикам, которые орудуют в Славянске Донецкой обаласти.

Об этом Пушилин заявил на брифинге в Славянске, передает РИА-Новости.

"Нами достигнуто соглашение о полной координации действий между Славянском и "Донецкой народной республикой". Все руководство обороной Славянска переходит к руководству республики", - заявил Пушилин.

В то же время он пообещал сформировать и прислать в Славянск отряд "самообороны".

Напомним, что в пятницу, 25 апреля, власти Украины объявили о начале проведения второй фазы антитеррористической операции на востоке страны.

Тогда же руководитель Антитеррористического центра при СБУ Василий Крутов заявил, что в рамках АТО военные заблокируют Славянск, но не будут делать попытки штурмовать город.