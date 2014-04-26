В Славянске боевики не собираются отпускать инспекторов: называют шпионами НАТО

Орудующие в Славянске Донецкой области сепаратисты не собираются отпускать захваченных ими военных инспекторов, потому что считают их "шпионами".

Об этом заявил сегодня на брифинге в Славянске представитель сепаратистов, передает РИА Новости.

"У них обнаружены военные карты Славянска с отмеченными блокпостами, патроны, военные жетоны", - сказал представитель боевиков.

Также журналистам были предъявлены документы задержанных на имена Джона Кристенсена (Дания), Кшиштофа Кобельски (Польша), Акселя Шнайдера (Германия), в которых военные наблюдатели были названы "офицерами".

Руководитель "правительства" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что задержанных подозревают в шпионаже "в пользу НАТО".

По утверждению сепаратистов, в автобусе находились четыре гражданина ФРГ, а также по представителю Дании, Польши, Болгарии и Чехии.

"В делегации также были офицеры Генштаба Украины", - заявил Пушилин, отметив, что сепаратисты намерены обменять их "пленных, в частности, на (арестованного "народного губернатора" Донецка - ред.) Павла Губарева".

Пушилин также заверил журналистов, что с задержанными хорошо обращаются.

Как известно, 21 апреля на юго-восток Украины прибыла очередная многонациональная группа военных наблюдателей ОБСЕ под руководством ФРГ.

25 апреля, МИД Украины сообщил, что с группой ОБСЕ была потеряна связь в Донецкой области.

Позднее МВД Украины заявило, что автобус с 13 пассажирами, среди которых было семь представителей ОБСЕ и пять представителей вооруженных сил Украины, был остановлен неизвестными на въезде в Славянск.

Позже в ОБСЕ заявили, что похищенные в Славянске являются военными инспекторами.