В Славянске боевики хотят сделать из захваченных инспекторов ОБСЕ "живой щит" - СБУ

В Славянске Донецкой области боевики, которые вчера захватили военных инспекторов ОБСЕ, планируют использовать их в качестве "живого щита". Также силовики рассказали о руководителях и исполнителях похищения.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНИАН.

В то же время силовики сообщили, что похищение военных экспертов ОБСЕ было спланировано и осуществлено под руководством офицера российского спецназа Игоря Стрелкова, а непосредственными исполнителями стали диверсанты по прозвищам "Терец" и "Абвер".

По данным СБУ, захваченных представителей ОБСЕ удерживают в подвальном помещении штаба террористов.

Отмечается, что среди задержанных есть человек, который нуждается в неотложной медицинской помощи, но террористы отказываются пропустить врачей и не предоставляют заложниками помощь.

Также сами террористы заявляют, что свои действия они согласовывают с российской стороной, сообщили в СБУ.

В связи с этим украинская сторона в очередной раз подчеркивает крайнюю необходимость, чтобы Российская Федерация официально отмежевалась и осудила террористические действия в Славянске.

По мнению силовиков, РФ как член ОБСЕ должна поддержать безотлагательное и безусловное освобождение заложников, а также предоставление им медицинской и другой помощи.

Как известно, 21 апреля на юго-восток Украины прибыла очередная многонациональная группа военных наблюдателей ОБСЕ под руководством ФРГ.

25 апреля, МИД Украины сообщил, что с группой ОБСЕ была потеряна связь в Донецкой области.

Позднее МВД Украины заявило, что автобус с 13 пассажирами, среди которых было семь представителей ОБСЕ и пять представителей вооруженных сил Украины, был остановлен неизвестными на въезде в Славянск.

Между тем, в ОБСЕ заявили, что похищенные в Славянске являются военными инспекторами.

Позже сепаратисты заявили, что они не собираются отпускать инспекторов поскольку считают их "шпионами НАТО".