Рабинович: не забывая о "чернобыльцах", Украина обязана развивать атомную энергетику

"Украине надо избавляться от "посттравматического синдрома" Чернобыля и самым активным образом развивать атомную энергетику для того, чтобы соскочить с энергетической иглы. При этом направить сэкономленные средства на нужды и здоровье ликвидаторов и пострадавших".

Об этом заявил на встрече с ветеранами ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС кандидат на пост Президента Украины Вадим Рабинович. Встреча была приурочена к 28-й годовщине события.

"Десятки атомных станций в Германии, других странах Европы – они современны, они нормально работают, - подчеркнул Вадим Рабинович. – А нам "посттравматический чернобыльский синдром" не дает нормально развиваться и прекратить "пожирать" миллиарды тонн истощающих наш бюджет нефти и газа…"

"В связи с тем, что против Украины ведется настоящий экономический шантаж, нам надо не испугаться – и опереться на атомную промышленность. Надо построить современные и защищенные, надежные атомные станции – и раз и навсегда забыть о постоянном выклянчивании: мол, дайте нам нефти и газа – и мы вам еще что-нибудь отдадим!" - настаивает Вадим Рабинович.

При этом кандидат на пост Президента подчеркнул: "Сэкономленные бюджетные средства надо бросить на здоровье и жизнеобеспечение ветеранов-ликвидаторов, их семей, семей всех пострадавших от той страшной аварии… Советская система 28 лет назад не думала о людях – и нынешняя система уже 23 года о них не думает! Надо менять систему, надо выбирать новых людей, а не тех наперсточников, которые уже были при власти и показали свою неспособность и нежелание развивать Украину и думать о людях!"