Машиностроительный завод в Краматорске не захватывали: боевики требуют спецавтомобили

Вооруженные сепаратисты не захватывали Новокраматорский машиностроительный завод. Они потребовали у администрации два специальных автомобиля, предназначенных для расчистки завалов.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, пишет ОстроВ.

По данным департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации, в субботу, 26 апреля, в 14.30 на территорию Новокраматорского машиностроительного завода проникли 15 человек, вооруженных автоматами.

"Они потребовали отдать им два специальных автомобиля советского производства, предназначенных для расчистки завалов", - рассказал директор департамента Игорь Низов.

Он также сообщил, что по состоянию на 16.30 проникшие на территорию завода люди пытаются завести данные автомобили.

Опасаясь применения огнестрельного оружия, сотрудники предприятия сопротивления не оказывают.

Вместе с тем, отметил руководитель департамента, захвата НКМЗ, так как это подается в ряде СМИ, не было.