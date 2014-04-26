Яценюк потребовал от России оставить Украину в покое и не поддерживать террористов

Захват военных инспекторов ОБСЕ в Славянске - "это еще одно доказательство, что так называемые мирные протестующие с российскими паспортами являются реальными террористами".

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в Риме после встречи с Папой Римским Франциском, сообщает УНИАН

По его словам: "это недопустимо", - подчеркнул Яценюк.

Несмотря на это, отметил премьер, Россия не осудила этих террористов.

"Это четкий знак, что Россия поддерживает этих бандитов и преступников, которые запугивают мирное население, стреляют в местное население и солдат и терроризируют не только Украину, но и всю Европу - с помощью сил, которые возглавляются Россией", - отметил премьер.

"Требуем от Российской Федерации выполнять международные обязательства и все двусторонние и многосторонние соглашения, в том числе и Женевские договоренности. Требуем от России отозвать свои силы безопасности, не провоцировать и не поддерживать возглавляемых Россией террористов, находящихся на территории восточной Украины. Мы требуем от России оставить нас в покое", - подчеркнул Яценюк.

Напомним, 25 апреля, МИД Украины сообщил, что с группой ОБСЕ была потеряна связь в Донецкой области.

Позднее МВД Украины заявило, что автобус с 13 пассажирами, среди которых было семь представителей ОБСЕ и пять представителей вооруженных сил Украины, был остановлен неизвестными на въезде в Славянск.

Между тем, в ОБСЕ заявили, что похищенные в Славянске являются военными инспекторами.

Позже сепаратисты заявили, что они не собираются отпускать инспекторов поскольку считают их "шпионами НАТО".