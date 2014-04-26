Сепаратисты покинули завод в Краматорске: машин для обороны не нашли

В Краматорске Донецкой области сепаратисты покинули Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ), предприятие работает в штатном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе НКМЗ со ссылкой на генерального директора предприятия Геннадия Сукова, пишет УНИАН.

В сообщении отмечается, что сегодня, 26 апреля, в 13.30 на территорию Новокраматорского машиностроительного завода проникли неизвестные вооруженные люди. Их целью было восстановление и использование в собственных целях инженерных машин разграждения (ИМР), которые завод выпускал до 1991 года.

Попытка восстановления ИМР не удалась - сейчас НКМЗ не производит оборудование для обороны, на заводе нет ни комплектующих для этих машин, ни специалистов, которые могли бы восстановить списанную в металлолом технику.

После неудачных попыток завести ИМР вооруженные люди покинули предприятие. С 17.00 Новокраматорский машиностроительный завод работает в штатном режиме.

По словам Сукова, на НКМЗ будут реализованы дополнительные меры по охране территории завода.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 апреля, захватили Новокраматорский машиностроительный завод. Они прибыли к заводу на двух автомобилях.

Позже в Ддонецкой ОГА опровергли захват завода и сообщили, что сепаратисты требовали два спецавтомобиля.