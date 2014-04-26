Российский офицер "Стрелок" впервые показал свое лицо: опубликованы фото и видео

26 апреля 2014, 21:42

"Стрелок" не скрывает, что формировал отряд для Славянска в Крыму.

Игорь Стрелков

Офицер спецназа ГРУ РФ, "Командующий отрядом самообороны Славянска" Игорь Стрелков заявил, что ополченцы будут уничтожать блокпосты и украинских военнослужащих, если те будут продолжать выполнять свои обязанности – бороться против "ополчения Донбасса"

Об этом он заявил в видеоинтервью, обнародованном российским изданием "Комсомольская правда".

По его словам, среди украинской армии, силы которой брошены на борьбу с "ополченцами",  добровольцев нет, "сюда они отравлены против своей воли".

"Мы понимаем, что если мы начнем их убивать – а такие возможности у нас есть, и много – мы будем убивать своих братьев…. Это наш противник уже понял и этим пользуется – вводят солдат-срочников на штатной боевой технике, ставят блокпост, на него вводят бойцов Правого сектора, Нацгвардии, СБУ, которые под охраной десантников выполняют свои обязанности. Складывается ситуация, когда вести огонь по экстремистам и наемникам мы можем только попутно уничтожая военнослужащих украинской армии", - добавил он.

"Пока мы не хотим на это идти. Но если такая ситуация продолжится, соответственно мы будем действовать по-другому", - подчеркнул Стрелков.

Также он рассказал, кто является участниками ополчения в Славянске.

"Это действительно ополчение, сильно разбавленное добровольцами из других регионов Украины. Формировался отряд, с которым я пришел в Славянск, на территории Крыма, я не буду этого скрывать. Из добровольцев. Но две трети – это граждане Украины, причем даже не крымчане в основном, а беженцы из других регионов Украины. Есть люди из Житомира, Винницы, Киева. И других регионов. Естественно, очень много дончан и людей с Луганщины. Собственно, по их предложению отряд и прибыл в Славянск", - заявил Стрелков.

Также он сообщил, что большая часть из этих ополченцев имеет боевой опыт: "Многие воевали в рядах российских ВС, в т.ч. и граждане Украины. Воевали и в Чечне, и в Средней Азии.  Есть люди с опытом боевых действий в Ираке, Югославии в составе украинских ВС.

На вопрос, откуда у ополченцев оружие, Стрелков заявил, что в первый же день они разоружили управление МВД Славянска, где и было изъято "достаточно большое количество огнестрельного оружия".

"Также нами были разоружены несколько подразделений 25 аэромобильной бригады, подразделения погранвойск Украины. Соответственно – около 150 единиц автоматического оружия, несколько гранатометов, большое количество боеприпасов было изъято и 6 боевых машин – 3 боевых БМД, один БМД1, один БМД2 и один самоходный миномет", - отметил Стрелков.

При этом он заявил, что "люди в подавляющем большинстве –80% населения – желают присоединения к РФ".

"Чтобы Донецкая народная республика стала субъектом федерации в порядке автономии или как-то еще. Часть из них, может быть, не горит желанием присоединиться к РФ, но в любом случае не хочет находиться под властью тех, кто захватил власть в Киеве", - заявил Стрелков.

Ранее в эфире российского телеканала LifeNews сообщили, что "временное правительство Донецкой народной республики возложило управление блокпостами на командующего народного ополчения Донбасса Игоре Стрелкова".

Как известно, гражданин России Игорь Иванович Стрелков объявлен в розыск. В отношении него начато уголовное производство по факту организации умышленного убийства и совершения действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведение диверсионно-подрывной деятельности, а также организации массовых волнений на территории восточных областей Украины.

В Крыму Стрелков отвечал за захват военных частей и органов власти и управления, принимал участие в допросах украинских военнослужащих и в вербовке наших граждан..

По данным СБУ, в начале апреля Стрелков получил прямой приказ из Москвы начать масштабную диверсионную операцию на материковой части Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях.

видео: Комсомольская правда

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