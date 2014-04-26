На Луганщине активизировались сепаратисты: строят блок-посты, опубликованы фото

На Луганщине в Стаханове сепаратисты строят блок-пост возле горисполкома.

Об этом на странице в Facebook сообщил Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", сегодня из Луганска выехала группа вооруженных экстремистов (около 30 человек на 9 автомобилях), целью которых было совершение провокаций и диверсий в регионе", - отмечает он.

В Стаханове экстремисты мобилизировали местные пророссийские силы: кроме оповещения мобильной связью лидеров местных сепаратистов, экстремисты ворвались в местную горноспасательную часть (часть Государственной военизированной горноспасательной службы – ГВГСС, бывшей ВГСЧ) и заставили включить звуковую сирену", -пишет Тымчук.

Местные структуры МВД подняты по тревоге.

Вместе с тем пользователи сообщают, что по факту событий жители обращались в милицию: "Звонили в 102, там сказали что всё нормально. В городе вооруженные, строят баррикады, а у 102 - все нормально".

Вместе с тем очевидцы сообщают: вооруженные люди оцепили площадь по периметру, говорят, что прибыли "защищать город" и будет митинг. Около 30-ти жителей выстроились в шеренгу, заблокировав ул. Дзержинского в направлении к площади. Выложили перед собой покрышки.

Вооруженные люди заходят в здание ДК им. Горького, заносят туда сумки. Также несколько местных спорят с теми, кто приехал, о необходимости устанавливать баррикады, спрашивают, зачем они в спокойном городе, против кого.

Напомним, ранее глава МВД заявил, что в Луганске задержали четырех человек из захваченного здания СБУ.