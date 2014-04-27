В Горловке боевики захватили троих "офицеров СБУ"

В Горловке Донецкой области боевики захватили троих офицеров спецназа СБУ. По словам сепаратистов "Донецкой народной республики", задачами спецназовцев были разведка и похищение подполковника Главного разведуправления России Игоря Безлера.

Сейчас офицеры доставлены в Славянск, ставший центром местных боевиков и российских диверсантов, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Все трое представленных лиц являются бойцами спецподразделения А ("Альфа") СБУ - командир группы и офицеры (подполковник, майор и капитан – Ред.). Они были взяты при выполнении боевого задания, нацеленного на захват членов народного ополчения Донбасса в городе Горловка", - заявил глава российских диверсантов, выдающий себя за представителя "самообороны" Славянска Игорь Стрелков.

По его словам, "они будут либо обменены на сотрудников "ополчения", которых захватывают и вывозят в Киев, либо будут оставаться у нас до разрешения ситуации".

По словам еще одного боевика, Евгения Горбика, спецгруппа СБУ прибыла для захвата Безлера - "человека, удерживающего УВД Горловки".

Любопытно, что агентство опубликовало фото "задержанных сбушников" в трусах и с завязанными глазами на фоне ставшего знаменитым, как и "визитка Яроша", немецкого пулемета МГ-42 времен Второй Мировой войны, гранатомета и огромного системного блока компьютера. Кроме того, опубликованы фото каких-то удостоверений и помятой купюры в один доллар.

Ранее "Главред" сообщал, что СБУ подозревает Безлера в причастности к убийству депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака.