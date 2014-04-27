В Бельгии студенты пикетировали посольство России: руки прочь от Украины

Молодежь потребовала противодействовать "путинским киллерам".
В субботу, 26 апреля, в Брюсселе перед посольством Российской Федерации в Бельгии собрались студенты украинского происхождения на пикет против российской агрессии по отношению к Украине.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Студенты бельгийских вузов и колледжей выкрикивали: "Руки прочь от Украины", "Прекратите терроризм в Украине".
Молодежь потребовала использовать действенные дипломатические механизмы для препятствия "путинским киллерам".
По словам активистов, из-за расстояния и "шумовой завесы" российской пропаганды молодежи за рубежом сложно участвовать в эффективной борьбе против российской агрессии в Украине.
Ранее "Главред" сообщал, что Россия не ответила на запрос Украины о целях и месте проведения учений Южного и Западного военных округов.
Учения в последние дни проводятся в непосредственной близости от украинских границ, дата их завершения, а также количество и типы вовлеченных в них военных подразделений неизвестны.
Фото, видео: radiosvoboda.org