В Бельгии студенты пикетировали посольство России: руки прочь от Украины

В субботу, 26 апреля, в Брюсселе перед посольством Российской Федерации в Бельгии собрались студенты украинского происхождения на пикет против российской агрессии по отношению к Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Студенты бельгийских вузов и колледжей выкрикивали: "Руки прочь от Украины", "Прекратите терроризм в Украине".

Молодежь потребовала использовать действенные дипломатические механизмы для препятствия "путинским киллерам".

По словам активистов, из-за расстояния и "шумовой завесы" российской пропаганды молодежи за рубежом сложно участвовать в эффективной борьбе против российской агрессии в Украине.

Ранее "Главред" сообщал, что Россия не ответила на запрос Украины о целях и месте проведения учений Южного и Западного военных округов.

Учения в последние дни проводятся в непосредственной близости от украинских границ, дата их завершения, а также количество и типы вовлеченных в них военных подразделений неизвестны.

Фото, видео: radiosvoboda.org