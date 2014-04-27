СМИ рассказали подробности ночного боя под Славянском, но Аваков все отрицает

Продолжает обрастать подробностями бой, произошедший в ночь на воскресенье, 27 апреля, под Соледаром, расположенным неподалеку от захваченного сепаратистами Славянска.

Высадившиеся с вертолета, 15 силовиков разгромили блокпост сепаратистов и захватили пленного, после чего отступили, сообщает "Муниципальная газета".

По данным издания, блокпост перекрывал дорогу к шахте имени Володарского, что 10 км от Соледара. Там дежурили четыре безоружных человека. Силовики ранили одного из сепаратистов и взяли двоих в плен, но им по дороге к вертолету удалось вырваться.

Сообщается, что к месту столкновении начали стекаться местные шахтеры с лопатами, ломами и трубами. Силовики сделали несколько предупредительных выстрелов, погрузились в вертолет и улетели.

В то же время, глава МВД Арсен Аваков в своем Твиттере опроверг информацию о бое под Славянском. "Неправда. Нет боя. В Артемовске собирались и толпились перед военскладами. Но там сил более чем. Военные спокойны", - заверил Аваков.

Напомним, что руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук рассказал: "Точечную операцию провела мобильная группа спецназа СБУ. Один из экстремистов захвачен – им оказался представитель донецкого казачества".

Также напомним, что на шахте имени Володарского хранятся большие запасы оружия времен Первой и Второй мировых войн - специалисты называют до 3 млн единиц оружия.

Видео: youtube.com