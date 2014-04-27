Донецкие сепаратисты захватили здание областной телерадиокомпании

В Донецке колонна сепаратистов направилась в сторону "Донецкой областной телерадиокомпании", чтобы добиться правильно освещения в СМИ событий, которые происходят в городе. Вскоре им удалось захватить здание.

Об этом передает Украинская правда, ссылаясь на Интерфакс-Украина.

Сообщается, что захват произошел без единого выстрела, сепаратисты просто сорвали ворота при въезде в ТРК и проникли в здание.

Ранее "ОстроВ" сообщал о том, что сепаратисты направились к ТРК.

"У нас есть свое радио, но нас не пускают на главное телевидение… Просьба всех подтянуться колонной. Нужно всем туда, чтобы они правильно освещали, что у нас происходит", - заявила одна из выступающих в ходе митинга на площади Ленина.

По ее словам, "о помощи просит "сопредседатель временного правительства" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин.

В настоящее время около 300-400 человек движутся по проезжей части, частично перекрыв движение.

По пути они сняли украинский флаг с флагштока одного из банков, поаплодировали и двинулись дальше.

Еще один флаг, сорванный с флагштока по дороге к областной телерадиокомпании, сожгли.

Ранее сообщалось, что сепаратисты из самопровозглашенной "Донецкой народной республики" нашли деньги на проведение референдума об отделении от Украины.

Также СМИ писали, что сепаратисты, захватившие здание Донецкой ОГА, не собираются присоединять Донбасс к России, а хотят провести "референдум" о независимости так называемой "Донецкой народной республики".