Пономарев объяснил, зачем боевики взяли в плен офицеров СБУ

Самопровозглашенный "мэр" Славянска (Донецкая область) Вячеслав Пономарев объяснил, зачем сепаратисты захватили офицеров СБУ. По его словам, силовиков в Горловке взяли в плен, потому что они планировали похищение местного лидера сепаратистов.

Об этом Пономарев сказал журналистам в воскресенье, передает Радио Свобода.

"Три офицера Службы безопасности Украины - подполковник, майор и капитан - находились на нашей территории с целью выполнения определенной задачи, а именно - похищения руководителя группы, которая захватила горловский горотдел внутренних дел. Группа состояла из 7 человек, мы захватили троих", - отметил он.

Кроме вышесказанного напомним, ранее Служба безопасности Украины подтвердила сообщение СМИ, что в Горловке боевики захватили офицеров спецназа "Альфа", которые выполняли задание в городе.

До этого стало известно, что в Славянске боевики захватили в плен военных инспекторов ОБСЕ.