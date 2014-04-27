В Славянск прибыли переговорщики от ОБСЕ: будут говорить о пленных - Пономарев

Самопровозглашенный "мэр" Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что в город прибыли переговорщики от ОБСЕ, которые должны обсудить с сепаратистами условия освобождения захваченных боевиками военных инспекторов организации.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

"Сейчас будут переговоры в закрытом режиме, потом я проведу пресс-конференцию об их итогах", - заявил Пономарев.

Напомним, ранее захватившие Славянск сепаратисты показали журналистам взятых в плен военных инспекторов ОБСЕ.

Один из них заверил журналистов, что они не являются военнопленными. "Мы - гости "мэра" Пономарева. Мы не знаем, когда нас отпустят домой", - приводит слова военного немецкого инспектора журналист.

Он также добавил, что не уверен в каких условиях, при которых они могут отпустить.

Ранее "Главред" также сообщал, что 25 апреля в Славянске боевики захватили автобус с инспекторами ОБСЕ и представителями ВСУ. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.