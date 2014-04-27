Из-за захвата террористами инспекторов ОБСЕ в Киев прилетит генсек организации

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица заявил, что в воскресенье вечером, 27 апреля, в Киев прилетает генсек ОБСЕ Ламберто Заньер из-за захвата террористами Славянска военных инспекторов организации.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Ситуация с освобождением наблюдателей ОБСЕ остается сложной. Возвращаюсь в Киев. Вечером в Киев прилетает и генсек ОБСЕ Ламберто Заньер", - сообщил Дещица.

Напомним, ранее захватившие Славянск сепаратисты показали журналистам взятых в плен военных инспекторов ОБСЕ.

Один из них заверил журналистов, что они не являются военнопленными. "Мы - гости "мэра" Пономарева. Мы не знаем, когда нас отпустят домой", - приводит слова военного немецкого инспектора журналист.

Он также добавил, что не уверен в каких условиях, при которых они могут отпустить.

Ранее "Главред" также сообщал, что 25 апреля в Славянске боевики захватили автобус с инспекторами ОБСЕ и представителями ВСУ. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

Позже самопровозглашенный "мэр" Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что в город прибыли переговорщики от ОБСЕ, которые должны обсудить с сепаратистами условия освобождения захваченных боевиками военных инспекторов организации.