Захват телерадиокомпании в Донецке: боевики налаживают вещание российских каналов

В Донецке террористы, захватившие здание "Донецкой областной телерадиокомпании", заявили о том, что их специалисты налаживают вещание российских телеканалов в регионе. По их словам, они установят в ТРК необходимое оборудование.

Об этом передает РИА-Новости.

"В здание зашли наши инженеры, будут налаживать вещание российских телеканолов, это процесс длительный. Здание находится под нашим контролем. Можно идти и продолжать митинг", - сообщил один из боевиков.

После этого заявления часть людей начала уходить от телецентра.

Как сообщает издание "ОстроВ", позже из захваченного здания вышел один из представителей террористов, который заявил, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы к вечеру на "27 канале" запустить канал "Донецкой народной республики".

Сообщается, что в помещение телерадиокомпании занесли спутниковую тарелку и какие-то пакеты.

Ранее СМИ писали, что в Донецке колонна террористов направилась в сторону "Донецкой областной телерадиокомпании", чтобы добиться правильно освещения в СМИ событий, которые происходят в городе. Вскоре им удалось захватить здание.

Напомним, боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республики" нашли деньги на проведение референдума об отделении от Украины.

Также ранее стало известно, что экстремисты, захватившие здание Донецкой ОГА, не собираются присоединять Донбасс к России, а хотят провести "референдум" о независимости так называемой "Донецкой народной республики".