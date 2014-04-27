Тымчук о террористах на Донбассе: готовили штурм аэродрома и провоцировали силовиков

Пророссийские террористы сняли осаду с аэродрома в Краматорске Донецкой области, а не протяжении дня провоцировали украинских силовиков на открытие огня.

Об этом в своем Facebook сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление", военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"После демонстрационных действий по блокированию и подготовке штурма аэродрома в Краматорске, занятого украинскими силовиками, экстремисты сняли осаду. Бойцы спецназа СБУ и ВВ МВД заняли круговую оборону, однако штурма так и не последовало", - написал он.

Также, по информации Тымчука, "экстремистами был задержан транспорт, перевозивший на аэродром продовольствие, в настоящее время в зоне прямой видимости по периметру аэродрома групп экстремистов не наблюдаются".

"Одновременно сегодня в зоне проведения антитеррористической операции и в других местах несения службы украинских силовиков (в частности, на блок-постах) наблюдались демонстрационные действия групп экстремистов. Речь шла о массированном психологическом воздействии со стороны сепаратистов, и попытках спровоцировать силовиков на открытие огня", - также сообщил эксперт.

"Вместе с тем, в ходе подготовки к отражению возможных штурмов отмечаем вопиющую несогласованность действий представителей руководства отдельных силовых ведомств в зоне проведения АТО. Также, по нашим данным, руководитель АТО уже третьи сутки отсутствует в зоне проведения операции", - добавил он.

В то же время, ранее ряд СМИ сообщили о подготовке штурма аэродрома в Краматорске пророссийскими террористами.