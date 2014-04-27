Боевики в Славянске показали пленных инспекторов ОБСЕ: опубликованы фото

Сегодня, 27 апреля, в Славянске террористы, которые орудуют в городе, показали журналистам взятых в плен военных инспекторов ОБСЕ.

Захваченные инспекторы сообщили, что чувствуют себя хорошо.

Позже самопровозглашенны мэр Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что он считает их военнопленными.

Ранее "Главред" также сообщал, что 25 апреля в Славянске боевики захватили автобус с инспекторами ОБСЕ и представителями ВСУ. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.