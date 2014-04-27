Боевики в Славянске показали пленных инспекторов ОБСЕ: опубликованы фото

Журналистам удалось увидеть пленников террористов.
Захваченные инспекторы сообщили, что чувствуют себя хорошо.
Позже самопровозглашенны мэр Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что он считает их военнопленными.
Ранее "Главред" также сообщал, что 25 апреля в Славянске боевики захватили автобус с инспекторами ОБСЕ и представителями ВСУ. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.