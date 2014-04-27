Генсек ОБСЕ сегодня не прилетит в Киев

В воскресенье, 27 апреля, генсек ОБСЕ Ламберто Заньер не прибудет в Киев как ранее об этом сообщал и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.

Об этом этом говорится в сообщении ОБСЕ в Twitter.

"Генеральный секретарь ОБСЕ не отправиться в Киев, не сегодня", - сообщили в организации.

Напомним, ранее и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица заявил, что в воскресенье вечером, 27 апреля, в Киев прилетает генсек ОБСЕ Ламберто Заньер из-за захвата террористами Славянска военных инспекторов организации.

Напомни, "Главред" сообщал, что 25 апреля в Славянске боевики захватили автобус с инспекторами ОБСЕ и представителями ВСУ. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.