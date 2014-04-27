В Донецке боевики не собираются выключать российские каналы: оставили в ТРК охрану

В Донецке террористы, которые покинули ранее захваченное здание "Донецкой областной телерадиокомпании", после того, как была включена ретрансляция российского телеканала "Россия-24", оставили в ТРК свою охрану и специалистов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Никто здание не освобождал - просто ушли митингующие. Там находится наша охрана и техники, а также коллектив ОГТРК", - заявил один из террористов.

По его словам, в настоящее время на аналоговом сигнале местного "27-го канала" уже ретранслируется канал "Россия-24", а на цифровом продолжается вещание Донецкого ОГТРК и прекращать его вещание боевики не планируют.

Ранее сообщалось, что в Донецке террористы, захватившие здание "Донецкой областной телерадиокомпании", покинули помещение, однако успели включить российское ТВ. Отмечалось, что они находятся возле здания. В МВД заявили, что контролируют ситуацию.