Под Славянском террористы укрепляют блокпосты, проверяют машины: опубликованы фото

СМИ рассказали о ситуации под Славянском.
Об этом сообщают Новости Донбасса.
"Мы сами местные, хотим защитить себя, родственников, соседей. Не дадим властям из Киева диктовать свои условия, мы продолжаем укреплять баррикады и усиливать контроль на дорогах Донецкой области, враг не пройдет", - заявил один из боевиков.
Сообщается, что въезд в Славянск со стороны Краматорска перегорожен баррикадами из покрышек, мешков с песком, между шин стоят заготовленные "коктейли Молотова", вывешены списки с номерами машин.
Автоматчики заглядывают в салон проезжающих машин, иногда просят предъявить документы или показать содержимое багажного отделения. На блокпостах вывешены флаги "Донецкой народной республики" и РФ.
Напомним, ранее сообщалось, что в рамках АТО Нацгвардия заблокировала все въезды в Славянск.
Также СМИ писали, что в Славянске боевики, которые вчера захватили военных инспекторов ОБСЕ, планируют использовать их в качестве "живого щита".