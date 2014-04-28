Под Славянском террористы укрепляют блокпосты, проверяют машины: опубликованы фото

На въездах в Славянск (Донецкая область) террористы продолжают укреплять блокпосты самопровозглашенной "Донецкой народной республики", а проезжающие машины проверяют вооруженные люди в масках и камуфляжной форме.

Об этом сообщают Новости Донбасса.

"Мы сами местные, хотим защитить себя, родственников, соседей. Не дадим властям из Киева диктовать свои условия, мы продолжаем укреплять баррикады и усиливать контроль на дорогах Донецкой области, враг не пройдет", - заявил один из боевиков.

Сообщается, что въезд в Славянск со стороны Краматорска перегорожен баррикадами из покрышек, мешков с песком, между шин стоят заготовленные "коктейли Молотова", вывешены списки с номерами машин.

Автоматчики заглядывают в салон проезжающих машин, иногда просят предъявить документы или показать содержимое багажного отделения. На блокпостах вывешены флаги "Донецкой народной республики" и РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках АТО Нацгвардия заблокировала все въезды в Славянск.

Также СМИ писали, что в Славянске боевики, которые вчера захватили военных инспекторов ОБСЕ, планируют использовать их в качестве "живого щита".