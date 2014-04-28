Пономарев хочет обменять офицеров СБУ на своих боевиков

Самозваный мэр Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что боевики намерены обменять взятых в плен офицеров СБУ на своих ранее задержанных сообщников.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает "Украинская правда".

"Задержанные чувствуют себя нормально. Планируем обменять их, если кому-то в Киеве они нужны, на наших бойцов. Если нет, их судьбу решит народ", - сказал он.

Пономарев сообщил, что военные наблюдатели от стран ОБСЕ, которых его сообщники задержали ранее, также чувствуют себя хорошо.

"Мы создали для них комфортные условия. Чувствуют себя нормально. Они не пленные, они у нас в гостях", - сказал он.

Ранее "Главред" сообщал, 26 апреля вечером в Горловке группа сотрудников подразделия "Альфа" СБУ в рамках уголовного производства выполняла задание по задержанию гражданина РФ, подозреваемого в убийстве депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака. Злоумышленники с оружием напали на СБУшников и захватили их.

Фото: kp.ru