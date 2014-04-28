Коморовский о захвате инспекторов ОБСЕ в Славянске: так действуют "дикие племена"

Президент Польши Бронислав Коморовский отреагировал на захват террористами, которые орудуют в Славянске (Донецкая область), военных инспекторов ОБСЕ. По его мнению, так действуют "дикие племена".

Об этом он сказал журналистам после встречи с главой МИД Украины Андреем Дещицей вчера, 27 апреля, в Риме, передает УНИАН.

"(Президент Польши - ред.) отметил, что похищение экспертов ОБСЕ - это то, что ранее имело место исключительно в диких районах мира, где дикие племена похищают миротворцев и наблюдателей", - говорится в сообщении.

Коморовский назвал абсолютно оправданными действия украинской власти, которая проводит антитеррористическую операцию против этих людей.

"Не могут не реагировать, поэтому реагируют и имеют для этого 100% право", - сказал он, отметив, что "российские сепаратисты" отвечают вооруженным противостоянием.

Президент Польши отметил, что захват экспертов ОБСЕ еще больше осложняет ситуацию в Украине и призвал к решительной реакции Западного мира.

В то же время он напомнил, что в Украине в ближайшее время состоятся выборы, и надо сделать все, чтобы не допустить возможности захвата наблюдателей.

Ранее "Главред" сообщал, что 25 апреля в Славянске боевики захватили автобус с инспекторами ОБСЕ и представителями ВСУ. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

Позже появилась информация, что одного из инспекторов ОБСЕ освободили.