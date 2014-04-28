Обама обвинил Россию в срыве Женевских соглашений: сегодня введут новые санкции

Президент США Барак Обама заявил, что сегодня, 28 апреля, Штаты объявят о новых экономических санкциях в отношении российских граждан и компаний. Они будут введены из-за невыполнения Россией Женевских договоренностей.

Об этом Обама заявил на Филиппинах, где он пребывает с официальным визитом, пишет ИТАР-ТАСС.

По его словам, новый пакет санкций станет ответом на "несоблюдение Россией международного соглашения, направленного на прекращение кризиса на Украине".

Подробности будут объявлены Вашингтоном позднее.

Также Обама заявил, что у России есть путь для мирного урегулирования кризиса на Украине, но она до сих пор им не воспользовалась.

"США удалось мобилизовать европейские страны, многие из которых скептически относились к введению в отношении России новых санкций", - добавил президент США.

Напомним, 17 апреля в Женеве состоялась встреча по преодолению кризиса в Украине, в которой участвовали исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Результатом встречи стало подписание документа о совместных усилиях руководства России, США, Евросоюза и Украины по урегулированию напряженной ситуации в Украине.

Участники переговоров договорились призвать все противоборствующие стороны в Украине освободить захваченные здания, сложить оружие и сесть за стол переговоров.

Однако, по мнению Украины и международного сообщества, Россия не выполнила Женевские договоренности.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее страны ЕС и "Большой семерки" решили ввести новые санкции против России из-за ситуации в Украине.