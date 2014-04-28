Журналист рассказал подробности покушения на Кернеса

Начала обрастать подробностями история с покушением на Геннадия Кернеса. Как оказалось, неизвестный стрелял в харьковского мэра во время пробежки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Зураб Алазания.

"Харьковский мэр Геннадий Кернес и теперь не изменил привычек: купание в источнике на Саржином Яру, - рассказал журналист. - Ну, вот там и поджидали. Выстрел в спину; состояние тяжёлое, в данный момент — на операции в неотложке".

По словам Алазании, выстрел был сделан из леса, во время пробежки по Белгородскому шоссе.

Напомним, что сейчас Кернес находится в больнице скорой и неотложной помощи, его оперируют, врачи борются за его жизнь.