Новые подробности покушения на Кернеса: пробиты легкое и печень

Продолжает обрастать подробностями история с покушением на Геннадия Кернеса. Как оказалось, харьковский мэр получил проникающее огнестрельное ранение.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, квалификация происшествия пока не определена.

По данным милиции, сейчас на месте совершения нападения работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Экс-вице-губернатор Юрий Сапронов рассказал в своем Facebook, что у Кернеса "ранение тяжелое. Пробито легкое...и печень навылет..."

Городской голова в это время ехал на велосипеде, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Ранее "Главред" сообщал, что покушение произошло в районе Белгородского шоссе.