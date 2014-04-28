Врач рассказал о состоянии Кернеса после покушения: угроза жизни остается

Мэр Харькова Геннадий Кернес после покушения остается в тяжелом состоянии, есть угроза его жизни.

Об этом сообщил профессор Валерий Бойко, возглавлявший группу хирургов, которые делали Кернесу операцию, пишет Радио Свобода. Врач рассказал, что у политика - серьезные ранения грудной клетки и брюшной полости.

"Очень тяжелое повреждение. Это тяжелое торакоабдоминальное (относящееся к грудной и брюшной полости - ред.) ранение с повреждением ряда органов, с тяжелым кровотечением, шоком", - сказал Бойко журналистам возле больницы, в которой находится мэр Харькова.

Сейчас операция завершена, но из операционной Кернеса не вывозят. "Сейчас с ним работают врачи-реаниматологи. В этой ситуации мы сделали все, что возможно", - сказал Бойко.



На вопрос, есть ли угроза жизни Кернеса, он ответил утвердительно.

В то же время, Бойко сказал, что врачи пока не дают никаких прогнозов. Кернес сейчас нетранспортабелен, поэтому пока его никуда перевозить не будут.

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