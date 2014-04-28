В СБУ предупредили об активизации террористов на майские праздники

В СБУ предупредили о планах террористов активизировать свою деятельность на Востоке Украины в период майских праздников.

Об этом на брифинге в Антитеррористическом центре сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко, передает "Остров".

"Мы знаем, что на майские праздники сепаратисты с боевиками будут активизировать свою деятельность. Нам их планы известны", - заявила она.

Также Остапенко заверила, что украинские спецслужбы проводят соответствующие контр-мероприятия.

В то же время она попросила журналистов "ограничить свое присутствие в регионе, поскольку есть опасность попасть в плен, а этого бы очень не хотелось".

"Я надеюсь, мы переживем майские праздники, отметим их, ну а дальше уже...", - резюмировала Остапенко.

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