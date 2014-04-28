Захват горсовета в Константиновке: боевики подняли флаг "Донецкой республики"

СМИ рассказали о ситуации в Константиновке.
В городе Константиновка (Донецкая область) террористы, захватившие здание горсовета, вывесили на нем флаг самопровозглашенной "Донецкой народной республики".
Об этом пишет konstantinovka.dn.ua.
Сообщается, что в здание горсовета боевики не пускают чиновников.
В то же время местные жители, по данным издания, помогают террористам и собираются на несанкционированный митинг.
Ранее сообщалось, что в Константиновке боевики захватили здание управления милиции. Позже в МВД сообщили, что городской отдел милиции работает в штатном режиме, однако он окружен террористами.
Видео: konstantinovka.dn.ua