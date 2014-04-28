Из-за террориста Пономарева Славянску грозит финансовый коллапс

В понедельник, 28 апреля, в захваченном сепаратистами Славянске прошло заседание горсовета, на котором рассматривали полномочия городского головы Нели Штепы.

Несмотря на отсутствие градоначальницы на заседании, было принято решение сохранить за ней пост мэра Славянска, сообщает "Славгород".

Формально она продолжает выполнять свои функциональные обязанности и подписывать документы, рассказал депутат Славянского горсовета Алексей Яковленко.

По его словам, все обязанности мэра будет выполнять лидер террористов Вячеслав Пономарев, который теперь занимает должность председателя исполнительного комитета.

Как пишет издание, это решение было принято во избежание финансового коллапса, ведь на подписание документов уполномочена избранный городской голова, Пономарев от зарплаты отказался.

Видео: Slavgorod.com.ua