Захватившие СБУ в Луганске назвали требование для сдачи оружия

Кандидат в президенты и внефракционный нардеп Сергей Тигипко рассказал, что захватившие здание управления СБУ в Луганске готовы покинуть помещение и сложить оружие в обмен на назначение своего губернатора.

Это требование ему назвал по телефону один из присутствующих в здании УСБУ, сообщает "Интерфакс-Украина"

"У них есть своя кандидатура губернатора – если этот человек будет назначен, то они готовы сложить оружие и покинуть помещение", - заявил Тигипко.

Он уточнил, что данное предложение было передано представителям властей еще три дня назад. "Они ждут и не понимают, почему этого (назначения – Ред.) не происходит", - сказал политик.

Тигипко считает целесообразным удовлетворить это требование: "Я бы в тот же день и в тот же час осуществил это назначение. И если бы помещение не было освобождено, то они оказались бы в очень неловком положении".

Ранее "Главред" сообщал, что неделю назад и.о. президентаАлександр Турчинов заявил: он готов назначить губернаторами в Донецке и Луганске тех, кого предложат жители Донбасса.