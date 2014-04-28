США ввели новые санкции против окружения Путина: семерых россиян и 17 компаний

США ввели санкции против 7 граждан РФ и 17 российских компаний, связанных с окружением Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, передает РИА Новости.

Санкции наложены из-за того, что Россия не соблюдает Женевские соглашения и усиливает эскалацию напряженности в Украине.

"С 17 апреля Россия не сделала ничего, чтобы соблюсти Женевские обязательства, напротив, она устроила еще большую эскалацию кризиса", - заявил Карни.

Также он назвал "неоспоримой" причастность России к насилию на востоке Украины.

"Сегодня США вводят таргетированные санкции на ряд российских частных лиц и компаний, а также ужесточают (выдачу) лицензий для некоторых статей экспорта США в Россию", - говорится в заявлении Белого дома.

"Министерство финансов накладывает санкции на 7 российских официальных лиц, включая двух членов ближнего круга президента Путина – их активы будут заморожены, а выдача виз США запрещена, а также на 17 компаний, связанных с ближним кругом Путина, чьи активы будут заморожены", - говорится в заявлении.

Кроме того, 13 компаний понадобятся впредь лицензии на ввоз продукции из США "с презумпцией отказа в экспорте, реэкспорте и иных иностранных трансферах", уточнил представитель Белого дома.

Кроме того, будет отказано в лицензировании экспорта в Россию продукции, которая "может помочь российскому военному потенциалу".

Позже Казначейство США опубликовало полный список граждан РФ и компаний, в отношении которых вводятся санкции:

Олег Белавенцев - представитель Путина в т.наз. Крымском федеральном округе;

Сергей Чемезов - генеральный директор государственной корпорации Ростех;

Дмитрий Козак - заместитель председателя правительства РФ;

Евгений Муров - директор Федеральной службы охраны Российской Федерации;

Алексей Пушков – депутат, председатель Комитета ГД по международным делам;

Игорь Сечин - президент государственной нефтяной компании "Роснефть";

Вячеслав Володин - первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

Также в списке значатся: ООО "Акваника", ООО "Авиа групп", ООО "Авиа групп Норд", ЗАО "Зест", Инвесткапиталбанк, Собинбанк, Сахатранс, СМП банк, Стройгазмонтаж, Стройтрансгаз, Стройтрансгаз-М, ИК "Аброс", "Трансойл", Volga Group

Напомним, как сообщал "Главред", ранее о введении новых санкций против России заявил президент США Барак Обама.