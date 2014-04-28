В Минюсте подсчитали убытки от российской аннексии Крыма

Убытки Украины от российской аннексии Крыма составляют 950 миллиардов гривен.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает УНИАН.

"Министерство юстиции обобщило информацию от наших министерств и ведомств по убыткам, которые были нанесены от оккупации Крыма. Общая сумма этих убытков составляет 950 млрд грн", - заявил он.

Также министр подчеркнул, что и эта сумма – не окончательная.

"Эта сумма не включает в себя упущенную выгоду, которая будет начислена дополнительно", - сказал Петренко.

Кроме того, министр добавил также, что указанная сумма не включает стоимость полезных ископаемых и залежей в морском шельфе Черного моря.