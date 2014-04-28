Названа дата газовых переговоров Украины, России и ЕС

Переговоры Украины, России и Евросоюза по выходу из кризисной ситуации по оплате и цене российского газа, могут состояться 2 мая.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики России, передают Українські новини.

"Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер в телефонном разговоре достигли предварительной договоренности о проведении трехсторонних переговоров для разрешения кризисной ситуации по оплате Украиной задолженности за российский газ", - говорится в сообщении.

Встречу планируется провести 2 мая в Варшаве.

В сообщении отмечается, что свое участие в переговорах в ближайшее время должна подтвердить украинская делегация.

Как сообщал "Главред", ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина готова немедленно выплатить "Газпрому" 2,2 млрд долларов долга за поставки газа в случае, если Россия согласится поставлять газ в Украину по цене, закрепленной в начале 2014 года – 268 долларов за тысячу кубометров.

Также Яценюк заверил, что Украина готова обратиться в Стокгольмский международный арбитраж с иском против "Газпрома".