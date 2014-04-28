СБУ задержала на Львовщине три группы диверсантов

Во Львовской области сотрудниками СБУ задержаны уже три диверсионные группы из Луганской и Донецкой областей.

Об этом со ссылкой на источник в спецслужбе сообщает ZAXID.NET.

По данным источника, задержанные планировали устроить на Львовщине провокации, в частности, на 9 мая.

Крупнейшая из задержанных диверсионных групп насчитывала 12 человек. Граждан других государств, в частности, России среди задержанных не было.

Между тем в управлении СБУ по Львовской области официально эту информацию не комментируют.

"До 10 мая мы не будем ничего комментировать. Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию", - сказала пресс-секретарь управления Ореста Кутна.

Напомним, ранее сообщалось о множестве задержаний диверсионных групп в других регионах Украины - Харьковщине, Одесчине, в Донецкой и Луганской областях.