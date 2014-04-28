ГПУ: Янукович и его окружение вывели в Россию 32 млрд долларов и финансируют сепаратистов

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович и его окружение вывезли в Россию минимум 32 миллиарда долларов.

Об этом заявил и.о. генпрокурора Олег Махницкий, передает УНИАН.

"В настоящее время Российская Федерация официально прячет фактически преступников, таких как Янукович, Пшонка, Захарченко, не признавая их вину", - подчеркнул он.

Также Махницкий напомнил, что "генеральный прокурор РФ Чайка публично заявил, что Россия не выдаст их. С Украиной сотрудничают все государства, кроме России".

"По последним оперативным данным, только в Россию вывезено минимум 32 млрд. долл. США", - отметил глава Генпрокуратуры.

По его словам, на запросы Украины о помощи откликнулись Австрия, Лихтенштейн, Швейцария.

В частности, по данным швейцарской стороны, на конец 2012 года на счетах в швейцарских банках находилось 2 млрд. долларов средств украинского происхождения.

Махницкий уверен, что "указанная сумма не могла быть получена законным путем или же часть средств, полученная законно, была незначительной".

Генпрокуратура уже начала ряд уголовных дел, в рамках которых изучаются данные по фактам незаконного завладения государственным имуществом, проведения незаконных финансовых операций.

Как отметил Олег Махницкий, в ходе следствия наложен арест на личное имущество подозреваемых: Виктора Януковича, Андрея Клюева, Александра Януковича, Николая Присяжнюка.

Их счета в банковских учреждениях Украины на общую сумму почти 1 млрд. 300 млн. грн., в том числе в ценных бумагах – на 1 млрд. 167 млн. грн., свыше 9,6 млн. американских долларов и 214 тысяч евро.

Самое страшное, по мнению руководителя Генеральной прокуратуры, что эти средства расходуются как на поощрение массовых убийств, так и на финансирование сепаратизма.