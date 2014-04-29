Россия заявила, что отвела войска от границ Украины

Россия заявляет, что прекратила военные учения возле границ Украины и отвела от них части своих Вооруженных сил в места дислокации.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре со своим американским коллегой Чаком Хейгелом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам российского министра, решение о прекращении учений было принято после того, как украинские власти заявили, что не будут использовать армию против безоружного населения (отметим, что о таком применении изначально не было речи - операция была направлена против террористов, осуществляющих вооруженные захваты и похищения на востоке Украины - ред.).

В то же время, Шойгу сказал, что "перспектива жестких силовых действий против мирного населения" в Украине "вынудила российскую сторону объявить о начале масштабных военных учений" на национальной территории в регионах, примыкающих к границам с Украиной.

"Это решение было обнародовано публично. Однако как только украинские власти заявили об отсутствии намерений использовать регулярные воинские части против безоружного населения, российские подразделения были возвращены в места их постоянной дислокации", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, Шойгу заявил о начале военных учений на наших границах на прошлой неделе, после активизации действий в рамках антитеррористической операции в Славянске.

Вместе с тем, и до этого недалеко от границ Украины находились российские войска, факт чего Москва всячески отрицала. В свою очередь, НАТО публиковало спутниковые снимки этих войск, эксперты оценивали их численность в 50 тысяч.

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