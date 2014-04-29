Для лечения Кернеса приглашены врачи из Израиля

Для осмотра мэра Харькова Геннадия Кернеса, на которого было совершено покушение, в результате чего он получил проникающее огнестрельное ранение, приедут врачи из Израиля.

Об этом заявила заместитель мэра Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, сообщает LB.ua.

"Мы обратились за консультациями к нашим израильским коллегам. Вы знаете, что израильская медицина имеет самый большой опыт по лечению огнестрельных ранений... Сегодня мы ждем самолет с Израиля с бригадой врачей на борту", - сообщила чиновница.

По ее словам, врачи оценят состояние Кернеса и дадут свои рекомендации.

Напомним, как сообщал "Главред", вчера около 12:00, произошло покушение на харьковского мэра Геннадия Кернеса – он был ранен из огнестрельного оружия.

Главные подробности об этом инциденте смотрите в спецтеме "Главреда".