В Москве заверили: на востоке Украины нет российских диверсантов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на юго-востоке Украины нет российских диверсантов.

Об этом он сообщил во время телефонного разговора со своим американским коллегой Чаком Хейгелом, передает УНИАН.

Шойгу решительно опроверг "безосновательные", по его мнению, утверждения о присутствии на украинской территории российских диверсионно-разведывательных групп, которые якобы дестабилизируют ситуацию в юго-восточных регионах страны.

В свою очередь в Службе безопасности Украины сообщали о задержании множества российских шпионов и диверсантов, отмечая, что среди них есть офицеры разведки РФ.

Кроме вышесказанного добавим, ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что на востоке Украины действуют профессиональные части российской армии, а также привел ряд фактов, доказывающих это утверждение.

Подчеркнем, Украина, ЕС и США считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины, который охватили сепаратистские протесты.

Официальный Киев, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.