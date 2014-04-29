СБУ объявила в розыск самозваного премьера "Подкарпатской Руси"

Служба безопасности Украины объявила в розыск самопровозглашенного "премьера Республики Подкарпатская Русь" Петра Гецко, его обвиняют в посягательство на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре, передает УНИАН.

По данным ГПУ, Гецко выдвинуто подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В ведомстве напомнили, что на протяжении января-марта текущего года Гецко, который действовал по предварительному сговору с пока неустановленными досудебным следствием лицами, в интернете распространил так называемое "обращение русинов Закарпатья" к Президенту РФ Путину с просьбой осуществить "миротворческую операцию, восстановить и признать государственность "Республики Подкарпатская Русь".

Кроме того, Гецко, в интервью одному из российских телеканалов, публично призвал к изменениям административно-территориального устройства Украины путем признания так называемой "Республики Подкарпатская Русь" и непризнание унитарности Украины.

Напомним, ранее СБУ объявила в розыск 49-летнего гражданина России, члена диверсионной группы Игоря Безлера, который назвался подполковником российской армии при захвате милиции в Горловке (Донецкая область).