Кернеса отправили на лечение в Израиль

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, на которого было совершено покушение, отправили на лечение в израильскую клинику.

Об этом сообщила директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook, ссылаясь на заявление заместителя городского головы Светлану Горбунову-Рубан.

"Поздно вечером прилетели израильские врачи. Осмотрели. Решили, что он транспортабелен. В полтретьего ночи уже везли в аэропорт. Генпрокуратура дала добро на лечение за границей", - отметил Сидоренко.

В то же время израильское издание IzRus пишет, что Кернес уже госпитализирован в больнице "Элиша" в Хайфе. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что для осмотра Кернеса были приглашены израильские врачи.

Главные подробности об этом инциденте смотрите в спецтеме "Главреда".