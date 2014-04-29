Япония ввела новые санкции против РФ: въезд запрещен 23 россиянам

Во вторник, 29 апреля, правительство Японии объявило о введении дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Сообщается, что они предусматривают временное прекращение выдачи въездных виз для 23 россиян.

Об этом передает ИТАР-ТАСС.

Сообщается, что список граждан, которые подпали под санкции, будет обнародован позже.

Санкции вводятся Японией в рамках выполнения коллективных решений, принятых руководителями семи ведущих промышленно развитых стран (так называемой "Большой семерки").

Добавим, что в середине марта Япония ввела первый пакет санкций в отношении России. Он был связан с аннексией Крыма Россией.

Тогда санкции предусматривали приостановку консультаций о смягчении визового режима и замораживание начала переговоров о возможном заключении трех договоров - об инвестиционном сотрудничестве, о сотрудничестве в освоении космоса и о предотвращении опасной военной деятельности.

Напомним, что вчера, 28 апреля, новые санкции против России ввели Канада, США и ЕС.