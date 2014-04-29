В Луганске боевики удерживают в заложниках командира спецбатальона МВД: опубликовано видео

В Луганске сепаратисты удерживают в заложниках командира специального подразделения милиции "Темур" Темура Юлдашева. Сообщается, что он находится в захваченном здании СБУ.

Об этом пишет Радио Свобода.

Юлдашев был захвачен вчера, 28 апреля, в город Счастье близ Луганска.

Сообщается, что в город он прибыл вместе с подразделением новобранцев, которые должны были проходить там подготовку в школе милиции. Как только они приехали, на них напали неизвестные.

В милиции уверяют, что прилагают усилия для освобождения Юлдашева.

Подразделение "Темур" создано недавно в структуре МВД на базе общественного формирования для противодействия российским диверсантам.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сообщалось, что экстремисты в Донецке отпустили взятых в заложники участников митинга за единство Украины.

Видео: youtube.com