Мэр Донецка рассказал, где на Донбассе есть угроза "крымского сценария"

На севере Донецкой области, где, в частности, террористами захвачен Славянск, проводятся провокации в Краматорске и ряде других городов, может реализоваться "крымский сценарий".

Об этом заявил мэр Донецка Александр Лукьянченко, пишет "Остров".

"Я думаю, что пока я не вижу именно в Донецке, но если говорить о других городах на севере, то там возможно", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, возможно ли развитие событий в Донецке, подобное тем, что были в Крыму.

Напомним, в Крыму в результате действий российских военных и местных экстремистов был организован незаконный референдум, после которого РФ аннексировала полуостров.

Сейчас террористы удерживают контроль над Славянском и захватили ряд админзданий в других городах региона, в частности, Донецкую ОГА.

В Донецке накануне пророссийские экстремисты напали на митинг за единство Украины и захватили заложников.