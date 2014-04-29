В Луганске террористы пригрозили захватом местой ТРК: кабельщики бьют тревогу

Экс-заместитель председателя Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Лариса Мудрак заявила, что в Луганске кабельные операторы опасаются захвата местной телерадиокомпании и радиотелевизионного передающего центра.

Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter.

"Луганские кабельщики предупреждают об угрозах захвата в Луганске ОГТК и РТПЦ так называемой "армией Юго-Востока" сегодня после 14:00", - написала Мудрак.

По ее словам, кабельщики получили соответствующие угрозы.

Кроме вышесказанного напомним, что в воскресенье, 27 апреля, в Донецке боевики захватили здание "Донецкой областной телерадиокомпании". Тогда же сообщалось, что террористы начали налаживать вещание российских каналов.