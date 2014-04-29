Путин живет в мире иллюзий, мы готовы к новым санкциям - США

США готовы ввести санкции против энергетического, финансового и оборонного секторов российской экономики в случае дальнейшей эскалации кризиса в Украине. Также американская сторона считает, что президент РФ Владимир Путин утратил связь с реальностью, и с этим связаны его последние действия.

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри в интервью американскому изданию The Wall Street Journal, которое цитирует "Интерфакс".

"Сейчас мы находимся в нескольких дюймах от этого (введения санкций. - ред.). Это случится, если они (российские власти. - ред.) продолжат действовать в той же манере", - пояснил политик.

Так он ответил на вопрос о том, почему администрация президента США Барака Обамы продолжает вводить санкции в отношении российских частных лиц и отдельных компаний, а не против целых секторов российской экономики, в частности финансового и оборонного.

Комментируя политику России в отношении Украины, Керри предположил, что Путин утратил связь с реальностью и своим народом и живет в мире собственных иллюзий. По мнению госсекретаря США, российский народ не заинтересован в эскалации конфликта в соседней стране, и за происходящие на востоке Украины провокации отвечает исключительно президент РФ.

При этом Керри поддержал позицию Обамы, назвавшего ранее ввод санкций достаточно эффективным методом воздействия на политическое руководство России.

В частности, госсекретарь убежден, что именно угроза более широких санкций со стороны Запада удержала Москву от ввода войск в Украину. При этом Керри не уточнил, из чего именно он сделал такие выводы.

Напомним, в понедельник, 28 апреля, США объявили о новых санкциях против семи граждан РФ и 17-ти российских компаний, близких, по информации российской стороны, к Владимиру Путину.

Также о новых санкциях заявили Канада, Япония и Евросоюз: санкционный список ЕС смотрите здесь.