Адмирал об отводе российских войск от границ Украины: это введение в заблуждение

Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе российских войск от границ Украины является, прежде всего, введением в заблуждение.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил бывший первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, адмирал Игорь Кабаненко.

"Стратегическое введение в заблуждение. Не более и не менее. Как правило, после таких заявлений начинается движение", - считает украинский военный.

Напомним, о прекращении учений и отводе войск от наших границ Шойгу заявил в разговоре с министром обороны США Чаком Хейгелом.

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